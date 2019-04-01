Волонтерский проект ТГПУ им. Л.Н. Толстого получил высокую оценку

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-01T14:28:40+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке О.Н. Смолин выразил благодарность ректору ТГПУ им. Л.Н. Толстого В.А. Панину за «внимание к воспитательной работе со студенческой молодежью и за поддержку волонтерского движения в университете».

В письме, в частности, говорится: «Сердечно благодарю всех, кто принял участие в волонтерской программе «Сделаем книгу доступной для незрячих». Эта программа была создана для поддержки и развития сервиса невизуального чтения ЭБС «Лань», высокотехнологичного продукта для инклюзивного образования. В основе сервиса - синтезатор речи, который озвучивает тексты книг и элементы навигации по электронной библиотеке для незрячих и слабовидящих пользователей. Однако, для пользования сервисом, каждая книга в электронной библиотеке должна была пройти определенную тщательную подготовку».

Волонтеры подготовили более 3500 «говорящих» изданий по разным направлениям обучения. Эти книги помогут в учебе и научной деятельности незрячим и слабовидящим студентам, аспирантам и молодым исследователям.

Группа из 35 студентов факультета математики, физики и информатики Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого адаптировала 17 книг. Руководили проектом профессора И.Н. Балаба и Н.М. Добровольский, сотрудники НОБИ- Центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого Ж.О. Лаврик, Т.Ю. Кайнова, Н.А. Короткова.

В проекте участвовали студенты факультета математики, физики и информатики: Юлия Корнева, Анна Абросимова, Елена Анисимова, Екатерина Базыкина, Светлана Барышникова, Валерия Благушина, Мария Буханова, Анастасия Зигрова, Анастасия Катасонова, Екатерина Миляева, Мария Перевизенцева, Елизавета Пузакова, Екатерина Рикунова, Артём Сафронов, Варвара Харченко, Дарья Чуканова, Ксения Чурикова, Эльвира Шагаева, Вера Яковлева, Андрей Кистин, Татьяна Паршкова, Юлия Бабичева, Анастасия Усманова, Николай Новиков, Ирина Захаровская, Владислав Жегулов, Лилия Шалыгина, Анастасия Загрядская, Анастасия Чухрова, Алёна Антонова, Дарья Полякова, Ольга Сурина, Софья Лазукина.

ИСТОЧНИК KP.RU