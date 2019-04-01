2019-04-01T14:29:20+03:00
Общество

В апреле на тульских дорогах ограничат движение грузового транспорта

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С 1 по 30 апреля вводятся весенние ограничения движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 4 тонн на региональных и межмуниципальных дорогах за исключением автомобильных дорог Тула-Новомосковск и Тула-Новомосковск нового направления.

Это связано с тем, что из-за переувлажнения снижается несущая способность дороги. В весенний сезон конструктивные элементы дороги особенно подвержены разрушению.

Владельцу или перевозчику транспортного средства, нагрузка которого на ось превышает 4 тонны, необходимо будет получить специальное разрешение и оплатить пошлину 1600 рублей. Если же нагрузка превышает предельно допустимую, то оплата рассчитывается исходя из нагрузок и километража. При этом учитывается и вред, причиненный дорогам.

Ограничения не распространяются на:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами;

перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов; горюче-смазочных материалов;

семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

транспортировку твердых бытовых отходов и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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