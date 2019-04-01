В апреле на тульских дорогах ограничат движение грузового транспорта
С 1 по 30 апреля вводятся весенние ограничения движения грузового транспорта с нагрузкой на ось более 4 тонн на региональных и межмуниципальных дорогах за исключением автомобильных дорог Тула-Новомосковск и Тула-Новомосковск нового направления.
Это связано с тем, что из-за переувлажнения снижается несущая способность дороги. В весенний сезон конструктивные элементы дороги особенно подвержены разрушению.
Владельцу или перевозчику транспортного средства, нагрузка которого на ось превышает 4 тонны, необходимо будет получить специальное разрешение и оплатить пошлину 1600 рублей. Если же нагрузка превышает предельно допустимую, то оплата рассчитывается исходя из нагрузок и километража. При этом учитывается и вред, причиненный дорогам.
Ограничения не распространяются на:
международные перевозки грузов;
пассажирские перевозки автобусами;
перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов; горюче-смазочных материалов;
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
транспортировку твердых бытовых отходов и др.
ИСТОЧНИК KP.RU