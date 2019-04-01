СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-01T14:08:24+03:00

Планируется, что подобные олимпиады будут проводить на регулярной основе

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась открытая университетская олимпиада по программированию среди студентов и старших школьников, организованная на факультете математики, физики и информатики.

Цель проведения соревнования – популяризация научных знаний; развитие интереса к программированию у студентов и учащихся старших классов; самореализация их творческих способностей в области программирования; создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников и студентов; создание условий для поддержки заинтересованных учащихся, активизации работы кружков, факультативов, научных обществ студентов; подготовка школьников к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады по информатике.

В олимпиаде участвовали 15 команд: 8 студенческих и 7 команд школьников г. Тулы и Тульской области (лицеи №1 и №2 г. Тулы, Ефремовский физико-математический лицей, центры образования №4, 15, 20, 33, 27 г. Тулы).

Призерами и победителями среди студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого стали:

1 место - Алексеев Павел Анатольевич; Куликов Константин Петрович; Петров Алексей Андреевич (тренер команды к.ф.-м.н., доцент Ванькова В.С.)

2 место - Афонин Виталий Юрьевич; Аронов Владимир Сергеевич; Гришин Дмитрий Дмитриевич (тренер команды к.т.н. Клепиков А.К.)

3 место - Паневин Никита Борисович; Ларин Сергей Владимирович; Гюллинг Андрей Олегович (тренер команды д.п.н., заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Богатырева Ю.И.)

Призерами и победителями среди обучающихся школ г. Тулы и Тульской области стали:

1 место - обучающиеся МБОУ лицей №2 (г. Тула) Мамай Илья; Орлов Олег; Кочетков Андрей (тренер команды - Гербут С.С.)

2 место - обучающиеся МБОУ лицей №1 (г. Тула) Зыков Андрей; Данилевский Даниил; Гречихин Никита (тренер команды - Полякова Н.Н.)

3 место – обучающиеся МБОУ ЦО №27 Волошин Максим; Огнянович Дмитрий; Смолин Владислав (тренер команды - Пащенко Н.В.)

Учитывая проявленный интерес, планируется, что проведение подобной олимпиады продолжится в дальнейшем на регулярной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU