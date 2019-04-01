В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
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Ремонтные работы дорожного покрытия проводятся на территории Тулы на постоянной основе.
В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт ведется с использованием литой асфальтобетонной смеси. За период с 22 марта по 29 марта отремонтировано 39 участков автомобильных дорог.
Работы по дорожному ремонту ведутся на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам от населения.
ИСТОЧНИК KP.RU