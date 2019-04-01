2019-04-01T13:04:43+03:00
Общество

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ремонтные работы дорожного покрытия проводятся на территории Тулы на постоянной основе.

В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт ведется с использованием литой асфальтобетонной смеси. За период с 22 марта по 29 марта отремонтировано 39 участков автомобильных дорог.

Работы по дорожному ремонту ведутся на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам от населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тулу убирают к весне
Волонтерский проект ТГПУ им. Л.Н. Толстого получил высокую оценку
В апреле на тульских дорогах ограничат движение грузового транспорта
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась открытая университетская олимпиада по программированию
В Тульской области большегруз влетел в отбойник
В Тульской области водитель внедорожника сбил молодого человека и скрылся
Тульский губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Макаровца
В Тульской области водитель легковушки выехал на встречку и устроил ДТП
Пьяные разборки в Тульской области - обвиняемого ждет суд
В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона
Где в Туле не будет электричества 1 апреля?
Житель Донского предстанет перед судом за убийство
У тульского "Арсенала" новый защитник
В Воловском районе задымился электровоз
Пять человек погибли в результате ДТП в Новомосковске