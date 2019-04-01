В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-01T13:04:43+03:00

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Ремонтные работы дорожного покрытия проводятся на территории Тулы на постоянной основе.

В настоящее время аварийно-восстановительный ремонт ведется с использованием литой асфальтобетонной смеси. За период с 22 марта по 29 марта отремонтировано 39 участков автомобильных дорог.

Работы по дорожному ремонту ведутся на объектах, выявленных в результате объезда улично-дорожной сети сотрудниками управления по транспорту и дорожному хозяйству, по результатам совместной работы с органами ГИБДД, по заявкам от населения.

ИСТОЧНИК KP.RU