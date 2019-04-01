В Тульской области водитель внедорожника сбил молодого человека и скрылся

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-01T12:53:19+03:00

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30 марта в 23.45 на ул. Шахтная в Богородицке произошло ДТП. 44-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Tahoe» наехал на 17-летнего пешехода. По предварительной информации, юноша двигался по краю проезжей части на встречу движения автомобиля.

Водитель «Chevrolet» скрылся с места ДТП. Позже его нашли и задержали. Молодой человек получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU