Тульский губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Макаровца

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-01T12:47:21+03:00

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Алексей Дюмин выразил соболезнования по поводу кончины выдающегося конструктора Николая Макаровца.

31 марта на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался Почетный гражданин Тульской области, Герой России, заместитель управляющего директора – научный руководитель – генеральный конструктор АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» Николай Макаровец.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным и близким, соратникам по созданию вооружения и военной техники.

«Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, ученым и разработчиком. Свои обширные знания, мастерство и трудолюбие он направлял на развитие и укрепление оборонного потенциала Отечества. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников – достойных продолжателей его дела», - отметил глава региона.

Напомним, что 29 марта Указом Президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны Николай Макаровец награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU