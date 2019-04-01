В Тульской области водитель легковушки выехал на встречку и устроил ДТП

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-01T12:36:41+03:00

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия

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29 марта в 20/15 на 244 км дороги М-4 «Дон» Богородицкого района произошло ДТП. 46-летний мужчина на автомобилем «Daewoo Gentra» выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2705», под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Daewoo» от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель «ГАЗа» с различными травмами был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU