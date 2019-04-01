2019-04-01T12:19:29+03:00
Происшествия

Пьяные разборки в Тульской области - обвиняемого ждет суд

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего жителя Чернского района. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 6 февраля 2019 года обвиняемый вместе со своим знакомым и его сожительницей находились в пос. Чернь Чернского района Тульской области. Они выпивали, находясь в хозпостройке неподалеку от одного из жилых домов по ул. Казацкая.

Между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый схватил топор-гвоздодер, подошел к сидящему в кресле потерпевшему и нанес ему не менее пяти ударов в область головы, туловища и конечностей. Подбежавшая женщина толкнула обвиняемого, в результате чего он выронил оружие, а потерпевший упал на пол.

Не желая успокаиваться, обвиняемый взял стул и нанес им удар в область головы потерпевшему. Сразу после этого кухонным ножом преступник нанес не менее 2 ударов в область шеи пострадавшего.

Своевременно оказанная медицинская помощь позволила пострадавшему выжить.

Обвиняемый заключен под стражу

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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