В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона
Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и обращают внимание на новый способ похищения денег у пенсионеров.
Как известно, ранее злоумышленники пытались проникнуть в квартиры стариков под видом соцработников. Но в Веневском районе преступники предложили 80-летней женщине медицинскую помощь на дому. Хотя старушка не вызывала медиков и не нуждалась в помощи, она согласилась на «услуги», предложенные мошенниками.
Пока потерпевшей измеряли давление и проводили другие простейшие процедуры, похитители смогли найти и забрать сбережения женщины. Ущерб, нанесенный пенсионерке, составил 520 тысяч рублей.
Обнаружив отсутствие денежных средств, женщина обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Выясняются личности преступников и их местонахождение.
Граждан просят быть внимательными и не пускать посторонних в свой дом. Необходимо выяснять их личность и проверять принадлежность к той организации, работниками которой они представляются.
Следует особое внимание обратить на то, чтобы гости не оставались без присмотра в помещении. Нужно попросить знакомых или соседей проследить за их действиями.
ИСТОЧНИК KP.RU