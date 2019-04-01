2019-04-01T11:39:55+03:00
Происшествия

В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона

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Сотрудники полиции просят граждан быть бдительными и обращают внимание на новый способ похищения денег у пенсионеров.

Как известно, ранее злоумышленники пытались проникнуть в квартиры стариков под видом соцработников. Но в Веневском районе преступники предложили 80-летней женщине медицинскую помощь на дому. Хотя старушка не вызывала медиков и не нуждалась в помощи, она согласилась на «услуги», предложенные мошенниками.

Пока потерпевшей измеряли давление и проводили другие простейшие процедуры, похитители смогли найти и забрать сбережения женщины. Ущерб, нанесенный пенсионерке, составил 520 тысяч рублей.

Обнаружив отсутствие денежных средств, женщина обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Выясняются личности преступников и их местонахождение.

Граждан просят быть внимательными и не пускать посторонних в свой дом. Необходимо выяснять их личность и проверять принадлежность к той организации, работниками которой они представляются.

Следует особое внимание обратить на то, чтобы гости не оставались без присмотра в помещении. Нужно попросить знакомых или соседей проследить за их действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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