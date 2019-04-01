Житель Донского предстанет перед судом за убийство

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-01T10:16:42+03:00

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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Донского.

По версии следствия, 23 декабря 2018 года обвиняемый позвонил по телефону своей бывшей жене и в ходе разговора с ней выяснил, что ее нет дома. Мужчина пришел к месту ее жительства в один из домов по улице Заводская. По этому адресу женщина проживала вместе с мужем и несовершеннолетним сыном.

Обвиняемый вошел в квартиру, где находились мужчина и ребенок. На почве личной неприязни обвиняемый избил мужчину, нанеся ему не менее 20 ударов руками и ногами по различным частям тела. Затем злоумышленник схватил табурет и, как минимум, 2 раза ударил им потерпевшего по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевший скончался 1 января 2019 года в медицинском учреждении от полученных повреждений.

Обвиняемый взят под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU