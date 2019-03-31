В поселке Молочные Дворы загорелась пристройка дома

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-31T20:01:53+03:00

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31 марта 2019 года, в 12:36 в службу спасения сообщили о пожаре в пристройке к дому, расположенной по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Парковая.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-15 и ПСЧ-24.

Пламя удалось погасить за 7 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в пристройке сгорели строительные материалы.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU