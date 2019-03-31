В поселке Молочные Дворы загорелась пристройка дома
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31 марта 2019 года, в 12:36 в службу спасения сообщили о пожаре в пристройке к дому, расположенной по адресу: Тульская область, Плавский район, п. Молочные Дворы, ул. Парковая.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-15 и ПСЧ-24.
Пламя удалось погасить за 7 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в пристройке сгорели строительные материалы.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU