2019-03-31T19:59:20+03:00
Происшествия

На Пржевальского в Туле вспыхнула насосная установка

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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31 марта 2019 года, в 10:32 на улице Пржевальского в Туле произошел пожар в элекромоторе насосной установки.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПСЧ-1, ПСЧ-19 и ПСЧ-3.

Пламя удалось погасить за 19 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел электромотор в насосной установке.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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