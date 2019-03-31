На Пржевальского в Туле вспыхнула насосная установка
Причина пожара в Туле устанавливается
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31 марта 2019 года, в 10:32 на улице Пржевальского в Туле произошел пожар в элекромоторе насосной установки.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета СПСЧ, по одному расчету ПСЧ-1, ПСЧ-19 и ПСЧ-3.
Пламя удалось погасить за 19 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорел электромотор в насосной установке.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU