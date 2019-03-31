Со 2 апреля на трех улицах Тулы частично запретят остановку и стоянку

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-31T10:45:36+03:00

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Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена»:

- по ул. Пролетарской от ул. Чапаева до ул. Демидовская Плотина (нечетная сторона),

- по ул. Шевченко от ул. Н. Руднева до пр. Ленина (нечетная сторона),

- по ул. Пушкинской от д.14 до пр. Ленина.

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие со 2 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU