До конца апреля в Туле установят 100 вазонов со сменными цветочными композициями

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-31T10:44:34+03:00

Весной в них зацветут луковичные растения – тюльпаны и нарциссы

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В 2019 году работы по озеленению городских территорий в Туле будут проводиться по двум направлениям.

Первое – в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Дизайн-Стиль» будут выполнены работы по посадке более 7 тысяч штук многолетников, более 132 тысяч однолетних цветов. В мае зацветут свыше 131 тысячи луковичных по 50 адресам. Они были высажены осенью 2018 года. В этом году на клумбах городских улиц зацветут однолетники - петунии, тагетесы, цинерарии, бегонии, кохии, колеусы. Также будут высажены многолетники - пионы, хосты, гайлардии.

В срок до 30 апреля по городу установят 100 вазонов со сменными цветочными композициями. Весной в них зацветут луковичные растения – тюльпаны и нарциссы, по мере отцветания их сменят однолетние и многолетние растения.

Второе направление озеленения – работы по посадке, уходные работы, выполняемые МКУ «Сервисный центр города Тулы». В этом году будет высажено более тысячи деревьев, свыше 13 тысяч кустарников, 400 штук многолетников и 25 тысяч крокусов. Посадочный материал предоставят местные питомники.

Посадка будет выполнена на 26 адресах. Посадочные работы начнутся с 20 апреля.

Новые деревья и кустарники появятся на основных магистральных улицах и видовых точках. В Советском округе – это пересечение ул. Демонстрации и Фрунзе. По ул. Демонстрации будет произведена реконструкция живой изгороди и снежноягодника. Возле ГКЗ также восстановят живую изгородь из кизильника. Посадка деревьев будет произведена по ул. Лейтейзена.

Озеленение произведут на ул. Пролетарской, на бульваре по 2-му проезду Металлургов. На Казанской набережной высадят 70 кустов сирени разных сортов и цветов: «Космос», «Найт», «Маршал Василевский», «Маршал Жуков» и другие сорта.

На проспекте Ленина появятся липы взамен удаленных деревьев. В Зареченском округе на ул. Октябрьской будет посеяна кохия.

В п. Косая Гора планируется к озеленению два сквера возле памятника танку ИС-3 и на пересечении ул. Демешковской и Максима Горького.

Работы по посадке в весенний период планируют закончить до 1 июня.

Озеленительные работы начнутся с субботников. В этом году они планируются ориентировочно на 20 апреля. Посадка зеленых насаждений пройдет по семи адресам. В ходе субботников будет высажено 180 деревьев, 1429 кустарников. Так, на ул. Союзной посадят пузыреплодник, а на пр. Ленина - снежноягодник.

Этой весной в Туле зацветут крокусы и тюльпаны, которые посадили осенью 2018 года. 25 тысяч крокусов будет цвести по 8 адресам, и более 150 тысяч тюльпанов по 30 адресам. Тюльпаны распустятся на пл. Победы, в Славянском сквере, Льва Толстого, Тульского Рабочего Полка, в сквере Тульское чаепитие, на пересечении пр. Ленина с ул. Мира, Станиславского, Болдина и др.

ИСТОЧНИК KP.RU