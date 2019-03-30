В Туле прошел объезд объектов жизнеобеспечения
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Выездное совещание сегодня, 30 марта, провел заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.
Осуществлен контроль за работами по организации отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко. Работы завершены, дренажная система восстановлена.
Также Роман Мурзин осмотрел временное благоустройство на улице Сойфера. Подрядчику дано поручение восстановить благоустройство в полном объеме с началом строительного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU