2019-03-30T23:47:57+03:00
Общество

В Туле прошел объезд объектов жизнеобеспечения

Виктория ЯКУШИНА
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Выездное совещание сегодня, 30 марта, провел заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Осуществлен контроль за работами по организации отвода дренажных вод на пересечении улиц Хворостухина и Бондаренко. Работы завершены, дренажная система восстановлена.

Также Роман Мурзин осмотрел временное благоустройство на улице Сойфера. Подрядчику дано поручение восстановить благоустройство в полном объеме с началом строительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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