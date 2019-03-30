В поселке Косая Гора проинспектировали социальные объекты

СЕГОДНЯ 18:46 2019-03-30T23:47:19+03:00

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Сегодня, 30 марта, заместитель главы администрации города по социальной политике Надежда Токовая осмотрела ремонтные работы в ДК «Косогорец».

Напомним, в 2018 году в доме культуры поселка Косая Гора были проведены ремонтные работы зрительного зала. В 2019 году, как и запланировано, проходит ремонт фойе. Сейчас он на завершающем этапе, заканчивается покраска стен. До 4 апреля работы должны быть завершены.

Надежда Токовая также осмотрела на предмет санитарного состояния косогорские памятники, посвященные Великой Отечественной войне: обелиск с вечным огнем «Косогорцам, павшим в боях за Родину», танк ИС-3 и монумент воинам, погибшим при освобождении поселка Косая Гора. Плитка на территории монумента, в народе называемом памятником Алеше, нуждается в ремонте. Соответствующие поручения даны главному управлению по Привокзальному территориальному округу, срок выполнения – до 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU