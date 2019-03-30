Тульская область примет участие в Международной акции «Час Земли»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-30T17:59:50+03:00

Тулякам предлагают выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты

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30 марта 2019 года, с 20:30 до 21:30 в Тульской области пройдет «Час Земли» в рамках одноименной Международной акции.

В этот день Всемирный фонд природы (WWF) призывает своих сторонников выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В этом году она пройдет уже в 13-й раз..

Мировую акцию поддержат правительство Тульской области, предприятия и учреждения региона. В «Час Земли» все они отключат подсветку своих зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU