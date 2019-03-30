Евгений Авилов о ремонте лестницы на Вильямса: Работы нужно провести за две недели

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-30T13:45:57+03:00

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Жители Пролетарского территориального округа Тулы обратились в администрацию города для решения вопроса с ремонтом лестницы на улице Вильямса.

Она располагается на территории, прилегающей к дому №2 по улице Вильямса, однако пользуются ею жители многих близлежащих домов, по пути с остановок общественного транспорта и из магазинов.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов, после встречи с инициативными жителями, поручил организовать и выполнить устройство новой лестницы за две недели, в срок до 15 апреля 2019 года.

Также в МКП «Тулагорсвет» будет проработан вопрос освещения объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU