Евгений Авилов о ремонте лестницы на Вильямса: Работы нужно провести за две недели
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Жители Пролетарского территориального округа Тулы обратились в администрацию города для решения вопроса с ремонтом лестницы на улице Вильямса.
Она располагается на территории, прилегающей к дому №2 по улице Вильямса, однако пользуются ею жители многих близлежащих домов, по пути с остановок общественного транспорта и из магазинов.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов, после встречи с инициативными жителями, поручил организовать и выполнить устройство новой лестницы за две недели, в срок до 15 апреля 2019 года.
Также в МКП «Тулагорсвет» будет проработан вопрос освещения объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU