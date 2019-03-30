СЕГОДНЯ 14:38 2019-03-30T13:42:47+03:00

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28-30 марта 2019 года в Тульской области проходит Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» «Российское учительство: маршруты успеха».

Мероприятие проводится для расширения межрегионального профессионального общения педагогов, трансляции инновационных идей деятельности клубов «Учитель года» среди педагогического сообщества Российской Федерации, диссеминации опыта творчески работающих педагогов, а также повышения имиджа Тульского региона. В Российской Федерации Фестиваль впервые был проведен на территории Тульской области в 2017 году.

Клубы «Учитель года» в Российской Федерации объединяют участников и победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России». В их состав также входят представители передового педагогического сообщества субъектов Российской Федерации.

Клуб «Учитель года Тульской области» создан в декабре 2015 года.

Председателем клуба является Людмила Геннадьевна Бабкина, учитель французского языка МБОУ «Центр образования – гимназия № 11» г. Тулы, абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015», участник федерального этапа конкурса.

В его мероприятиях принимают участие представители 25 регионов Российской Федерации (140 человек) и Тульской области.

В ходе фестиваля предусмотрены мероприятия в формате заданий Всероссийского конкурса «Учитель года»: мастер-классы представителей клубов, самопрезентации клубов, педагогический стенд-ап, интерактивная презентация регионального проекта «Наставничество», творческий вечер в ГУК ТО «Тульская областная филармония», селфи-квест по арт-объектам города Тулы, интерактивные мероприятия в Государственном музее-заповеднике «Куликово поле».

ИСТОЧНИК KP.RU