Передвижной стоматологический комплекс отправится в поселок Михайловский

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-30T13:38:04+03:00

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4 апреля 2019 года врачи областной стоматологической поликлиники будут вести прием в поселке Михайловский Куркинского района.

С 10:00 до 14:00 врачами будет проведен профилактический осмотр жителей поселка с целью выявления стоматологических заболеваний, в том числе онкопатологии полости рта на ранних стадиях с использованием метода аутофлуоресцентной стоматоскопии. Кроме того будет осуществляться лечение пациентов с заболеваниями терапевтического и хирургического профиля без предварительной записи.

Передвижной стоматологический комплекс будет установлен при ГУЗ «Куркинская центральная районная больница». Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU