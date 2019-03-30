2019-03-30T11:09:22+03:00
Спорт

Михаил Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»

Футболисту предстоит восстановление
Виктория ЯКУШИНА
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Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов получил травму во время матча с самарскими «Крыльями Советов».

Голкипер не позволил игроку самарцев Канунникову нанести удар из убойной позиции, но руку уберечь не удалось. Поле пришлось покинуть, в ворота вышел Артур Нигматуллин.

По словам главного врача «Арсенала» Александра Резепова, у Михаила повреждение четвертого пальца правой руки. На восстановление потребуется до шести недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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