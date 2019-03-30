2019-03-30T11:51:16+03:00
Происшествия

Под видом врачей: жительница Тульской области стала жертвой мошенников

Женщине измеряли давление, проводили другие простейшие процедуры, и пока она была отвлечена, похитители смогли забрать ее сбережения
Виктория ЯКУШИНА
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В Веневском районе к 80-летней женщине нагрянули неизвестные и предложили бесплатные медицинские услуги на дому.

Хотя старушка не вызывала медиков и не нуждалась в их помощи, она согласилась на предложение. Женщине измеряли артериальное давление, проводили другие простейшие медицинские процедуры.

Пока она была отвлечена, похитители забрали ее сбережения. Ущерб составил 520 тысяч рублей.

Только позднее, обнаружив отсутствие денег, пенсионерка обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- В полиции просят граждан быть внимательными, не пускать в свой дом посторонних, которые пытаются войти в жилище под различными предлогами. Важно выяснять их личность и проверять принадлежность к той организации, работниками которой они представляются. Необходимо посоветоваться с родственниками, знакомыми, соседями, прежде чем впустить в свой дом незнакомых. Особо следует обратить внимание на то, чтобы гости не оставались без присмотра в помещении, следует попросить знакомых или соседей проследить за их действиями, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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