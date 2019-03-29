Туляки могут высказать свои предложения по празднованию Дня Победы

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-29T16:56:42+03:00

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9 мая 2019 года в городе Туле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Под председательством главы администрации города Евгения Авилова осуществляет работу оргкомитет по подготовке к празднованию Дня Победы. Оргкомитет предлагает тулякам высказать свои пожелания и идеи по организации праздничных мероприятий.

Предложения можно направлять с 1 по 7 апреля 2019 года на почту управления по местному самоуправлению и молодежной политике: ispolimovaKI@cityadm.tula.ru.

Предложения будут рассмотрены и учтены при подготовке плана мероприятий, который представят на заседании оргкомитета.

ИСТОЧНИК KP.RU