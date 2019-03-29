За неделю в Туле отловили более 20 бездомных собак
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На минувшей неделе, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +», в Туле было проведено 10 выездов.
По результатам выездов произведен отлов 21 безнадзорного животного в районе следующих территорий:
- по ул. Железнодорожной;
- по Промышленному проезду;
- по Красноармейскому проспекту;
- по Бухоновскому переулку;
- на ул. Нижняя Волоховская;
- на территории пос. Косая Гора;
- на территории пос. Богучарово.
ИСТОЧНИК KP.RU