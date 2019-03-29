2019-03-29T16:51:02+03:00
Общество

За неделю в Туле отловили более 20 бездомных собак

Виктория ЯКУШИНА
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На минувшей неделе, в рамках заключенного муниципального контракта с ООО «Континент +», в Туле было проведено 10 выездов.

По результатам выездов произведен отлов 21 безнадзорного животного в районе следующих территорий:

- по ул. Железнодорожной;

- по Промышленному проезду;

- по Красноармейскому проспекту;

- по Бухоновскому переулку;

- на ул. Нижняя Волоховская;

- на территории пос. Косая Гора;

- на территории пос. Богучарово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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