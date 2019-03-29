В Тульской области снизилось число погибших и пострадавших в результате ДТП

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-29T16:42:18+03:00

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29 марта 2019 год губернатор Алексей Дюмин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Участники обсудили оперативную обстановку в Тульской области с начала года. В частности, глава региона обратил внимание собравшихся на необходимость сделать все для того, чтобы таяние снега не вызвало серьезных подтоплений.

Временно исполняющий обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по Тульской области (по антикризисному управлению) Алексей Гордеев отчитался по итогам анализа оперативной обстановки на территории региона.

Говоря о противопожарных мерах, он отметил, что ведется космический мониторинг термических точек. Результаты зондирования передаются в регион дважды в сутки.

С начала года сотрудники МЧС привлекались на 282 ДТП. Алексей Гордеев отметил снижение числа погибших и пострадавших в результате ДТП.

Губернатор подчеркнул, что это результат работы созданного в регионе Центра медицины катастроф и сокращения времени прибытия скорой помощи к местам ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU