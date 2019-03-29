2019-03-29T15:57:21+03:00
Общество

Ограждения безопасности в Туле готовят к покраске

Коммунальные службы приводят город в порядок после зимы
Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 29 марта, в Туле ведутся работы по удалению смета, влажной уборке тротуаров и подготовке ограждений безопасности к покраске.

Комбинированные дорожные машины и тракторы МТЗ очищают тротуары на улицах Советской, Воздухоплавательной, Хворостухина, Чмутова, Металлистов, Мосина, Октябрьской и на проспекте Ленина.

Уборку смета проводят на улицах Каракозова, Рязанской, Седова, Литейной, Демешковской, Фрунзе, Пушкинской, Клюева, Сурикова, а также Веневском и Щекинском шоссе.

Всего в уборке города задействовано 64 единицы техники и 152 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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