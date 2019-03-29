2019-03-29T15:26:22+03:00
Общество

3 апреля передвижная приемная будет работать в Привокзальном округе Тулы

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Привокзальный округ, п. Косая Гора, площадь перед ДК «Косогорец».

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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