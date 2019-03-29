На Белкина в Туле устанавливают бетонные сферы
Фото: Администрация Тулы
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29 марта 2019 года, на улице Белкина в Туле устанавливают бетонные сферы.
С просьбой оградить пешеходную дорожку от проезжей части обратились жители близлежащих домов к главе администрации Тулы Евгению Авилову.
Туляки отметили, что большое количество автомобилей паркуются на пешеходной дорожке и газоне около сквера «Славянский бульвар».
По поручению сити-менеджера сегодня специалисты приступили к монтажу бетонных сфер.
ИСТОЧНИК KP.RU