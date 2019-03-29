На Белкина в Туле устанавливают бетонные сферы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-29T14:49:28+03:00

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29 марта 2019 года, на улице Белкина в Туле устанавливают бетонные сферы.

С просьбой оградить пешеходную дорожку от проезжей части обратились жители близлежащих домов к главе администрации Тулы Евгению Авилову.

Туляки отметили, что большое количество автомобилей паркуются на пешеходной дорожке и газоне около сквера «Славянский бульвар».

По поручению сити-менеджера сегодня специалисты приступили к монтажу бетонных сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU