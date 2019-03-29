Житель Тульсой области воровал деньги из автоматов с игрушками

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-29T14:17:15+03:00

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Тульские полицейские задержали на территории региона подозреваемого в необычных кражах.

Как выяснилось, злоумышленник похищал деньги из автоматов-«хваталок» с мягкими игрушками в сетевых супермаркетах. Известно, что мужчина причастен к трех таким происшествиям на территории Богородицка и Донского, но не исключено, что были и другие, в соседних районных центрах.

Кражи туляк проворачивал, подбирая ключи к монетоприемникам автоматов. При этом на похитителя никто не обращал внимания, так как принимали мужчину за работника по обслуживанию автомата. Ущерб, нанесенный тремя кражами, составил около 14 тысяч рублей.

Законный владелец имущества обнаружил отсутствие денег в аппарате и обратился в полицию.

38-летний мужчина был пойман и признался в содеянном. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU