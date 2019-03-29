Житель Новомосковска попался на незаконной регистрации иностранцев
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники полиции в Новомосковске поймали местного жителя, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранцев.
Как выяснилось, 45-летний безработный мужчина поставил на учет 11 граждан другого государства, не предоставив им фактических мест для проживания.
Он признался стражам порядка в нарушении законодательства.
В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU