Житель Новомосковска попался на незаконной регистрации иностранцев

СЕГОДНЯ 12:40 2019-03-29T12:37:01+03:00

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Сотрудники полиции в Новомосковске поймали местного жителя, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Как выяснилось, 45-летний безработный мужчина поставил на учет 11 граждан другого государства, не предоставив им фактических мест для проживания.

Он признался стражам порядка в нарушении законодательства.

В отделе МВД России по г.Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU