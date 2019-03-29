78% жителей Тульской области получают госуслуги в электронной форме
Тульская область перевыполнила майский Указ Президента РФ в части увеличения доли граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме.
По статистике, получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме предпочитают 78,4% жителей региона, тогда как в среднем по стране показатель составляет 74,8%. Указ Президента предусматривал увеличение этого показателя до 70 %.
Данная информация получена по результатам анкетирования жителей региона старше 15 лет, уточнили в правительстве Тульской области.
С 2016 года в Тульской области доля граждан, использующих возможность получения услуг в электронной форме, стабильно увеличивалась и превышала плановый процент: 61,5% - в 2016 году, 75% - в 2017-м.
Сегодня в нашем регионе все первоочередные социально значимые массовые государственные и муниципальные услуги доступны для получения в электронной форме без непосредственного обращения в орган власти.
ИСТОЧНИК KP.RU