2019-03-29T12:32:31+03:00
Общество

78% жителей Тульской области получают госуслуги в электронной форме

Данная информация получена по результатам анкетирования жителей региона старше 15 лет, уточнили в правительстве Тульской области
Виктория ЯКУШИНА
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Тульская область перевыполнила майский Указ Президента РФ в части увеличения доли граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронной форме.

По статистике, получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме предпочитают 78,4% жителей региона, тогда как в среднем по стране показатель составляет 74,8%. Указ Президента предусматривал увеличение этого показателя до 70 %.

Данная информация получена по результатам анкетирования жителей региона старше 15 лет, уточнили в правительстве Тульской области.

С 2016 года в Тульской области доля граждан, использующих возможность получения услуг в электронной форме, стабильно увеличивалась и превышала плановый процент: 61,5% - в 2016 году, 75% - в 2017-м.

Сегодня в нашем регионе все первоочередные социально значимые массовые государственные и муниципальные услуги доступны для получения в электронной форме без непосредственного обращения в орган власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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