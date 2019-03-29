2019-03-29T12:28:53+03:00
Общество

В Туле ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог

Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 29 марта, в работах по аварийно-восстановительному ремонту дорог задействовано 8 бригад.

Работы запланированы по следующим адресам: Иншинский проезд, ул. Верхняя Студенка, перекресток Ликбеза и ул. Верхней Краснослободской, улицы Рязанская, Перекопская, Станиславского, Литейная, Поперечная, Белкина.

Напомним, что оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.

2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по телефону: 30-47-81.

3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.

Большое количество обращений поступает и по ремонту асфальтового покрытия на придомовых территориях. Напомним, что ремонт асфальтового покрытия во дворе – это обязанность управляющей компании. Жители домов, где необходим ремонт дворовой территории, могут обратиться с письменным заявлением в управление по административно-техническому надзору (Тула, ул. Гоголевская, д. 73, каб. 404). Специалисты УАТН проведут проверку и выдадут управляющей компании предписание о приведении асфальтового покрытия в нормативное состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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