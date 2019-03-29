В Тульской области лже-соцработницы обокрали 90-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-29T12:09:59+03:00

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Полицейские в Щекинском районе Тульской области задержали двух представительниц цыганского этноса, подозреваемых в кражах у пенсионеров.

Одной из жертв злоумышленниц стал 90-летний житель районного центра. К нему в квартиру цыганки зашли, сообщив, что они представляют социальную службу и вручают подарки престарелым.

Во время беседы, предположительно, одна из женщин отвлекала хозяина квартиры, переписывая сведения о нем, а другая, пользуясь этим, искала сбережения. Обнаружить и похитить удалось 4 000 рублей.

Совершив кражу, злоумышленницы ушли, а пенсионер почти сразу же заметил пропажу.

Он понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию, сумев описать приметы женщин, побывавших у него.

Полицейские незамедлительно организовали мероприятия по розыску подозреваемых. Проверялись ближайшие дома, подъезды и скверы.

- Сотрудники отдела МВД России по Щекинскому району ехали к дому потерпевшего и обратили внимание на двух женщин, внешностью и одеждой соответствующих описанию, полученному в ориентировке. Увидев машину полиции, эти женщины попытались скрыться. Полицейские пресекли попытку, а при дальнейшем разбирательстве подтвердилась причастность представительниц цыганского этноса к краже, - рассказала в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В настоящее время дамы задержаны. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU