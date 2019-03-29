Тульский "Арсенал" сразится с "Крыльями Советов"
Фото: ПФК "Арсенал"
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Матч «Крылья Советов» - «Арсенал» состоится в пятницу, 29 марта 2019 года, на стадионе «Арена Самара» в Самаре.
Встречу 21 тура чемпионата России-2018/19 будет судить москвич Алексей Матюнин.
В текущем сезоне 37-летний арбитр ФИФА судил два матча оружейников: встречу 2 тура РПЛ «Зенит» - «Арсенал» (1:0) и первую игру ¼ финала Кубка России «Оренбург» - «Арсенал» (2:4). Помогать Алексею Матюнину будут Антон Аверьянов из Москвы и ярославец Андрей Глот. Резервный судья — Роман Сафьян (Москва). Инспектор матча - Сергей Французов также из столицы.
Начало матча - в 18:30 мск.
ИСТОЧНИК KP.RU