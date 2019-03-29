2019-03-29T11:40:34+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" сразится с "Крыльями Советов"

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

Матч «Крылья Советов» - «Арсенал» состоится в пятницу, 29 марта 2019 года, на стадионе «Арена Самара» в Самаре.

Встречу 21 тура чемпионата России-2018/19 будет судить москвич Алексей Матюнин.

В текущем сезоне 37-летний арбитр ФИФА судил два матча оружейников: встречу 2 тура РПЛ «Зенит» - «Арсенал» (1:0) и первую игру ¼ финала Кубка России «Оренбург» - «Арсенал» (2:4). Помогать Алексею Матюнину будут Антон Аверьянов из Москвы и ярославец Андрей Глот. Резервный судья — Роман Сафьян (Москва). Инспектор матча - Сергей Французов также из столицы.

Начало матча - в 18:30 мск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области снизилось число погибших и пострадавших в результате ДТП
Ограждения безопасности в Туле готовят к покраске
3 апреля передвижная приемная будет работать в Привокзальном округе Тулы
На Белкина в Туле устанавливают бетонные сферы
Житель Тульсой области воровал деньги из автоматов с игрушками
Житель Новомосковска попался на незаконной регистрации иностранцев
78% жителей Тульской области получают госуслуги в электронной форме
В Туле ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог
В Тульской области лже-соцработницы обокрали 90-летнего мужчину
Исторический центр Тулы полицейские патрулируют на электрокарах
Под Тулой "Фольксваген" лоб в лоб столкнулся с "ВАЗом"
В Туле пройдет встреча с актрисой Ириной Горбачевой и показ фильма "Аритмия"
В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо
В Привокзальном округе удалили аварийные деревья
В тульских школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей
На Одоевском шоссе в Туле столкнулись легковушка и микроавтобус
Погода в Туле 29 марта: сильный ветер и до +6 градусов