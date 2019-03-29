Исторический центр Тулы полицейские патрулируют на электрокарах

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-29T11:29:42+03:00

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В январе этого года тульским полицейским Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал две единицы электротранспорта.

Теперь сотрудники УМВД патрулируют исторический центр Тулы не пешком, а на электрокарах.

Прозрачный корпус не закрывает обзор, позволяет следить за порядком.

Работают машины от аккумуляторов, которые можно подзаряжать от обычной розетки, развивают скорость до 32 км/ч. До следующей подзарядки проезжают до 90 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU