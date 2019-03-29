Под Тулой "Фольксваген" лоб в лоб столкнулся с "ВАЗом"
В результате ДТП в Тульской области пострадали водители
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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28 марта 2019 года, в 06:25 на 293-ем километре автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области произошло ДТП.
24-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 212140», под управлением мужчины 66 лет.
В результате ДТП в Тульской области пострадали водители автомобилей «Volkswagen» и «ВАЗ». Они с различными телесными повреждениями были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU