Под Тулой "Фольксваген" лоб в лоб столкнулся с "ВАЗом"

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-29T10:44:08+03:00

В результате ДТП в Тульской области пострадали водители

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28 марта 2019 года, в 06:25 на 293-ем километре автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области произошло ДТП.

24-летний молодой человек на автомобиле «Volkswagen Polo», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 212140», под управлением мужчины 66 лет.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водители автомобилей «Volkswagen» и «ВАЗ». Они с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU