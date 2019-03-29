В Туле пройдет встреча с актрисой Ириной Горбачевой и показ фильма "Аритмия"
7 апреля в гости к тулякам приедет актриса Ирину Горбачеву.
Вместе с ней можно будет посмотреть, а после и обсудить фильм «Аритмия», где Ирина исполнила одну из главных ролей.
«Аритмия» участвовала в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взяла Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Картина также завоевала несколько наград на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Уральском фестивале российского кино, Международном кинофестивале в Чикаго. Кроме того, ленту наградили премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.
Начало кинопоказа и последующего обсуждения в 19:00.
Мероприятие состоится в Большом зале «Октавы» (ул. Каминского, д. 24).
Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU