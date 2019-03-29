2019-03-29T10:11:12+03:00
Общество

В Туле пройдет встреча с актрисой Ириной Горбачевой и показ фильма "Аритмия"

Вход на мероприятие свободный
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Страница Ирины Горбачевой в InstagramФото: Страница Ирины Горбачевой в Instagram
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7 апреля в гости к тулякам приедет актриса Ирину Горбачеву.

Вместе с ней можно будет посмотреть, а после и обсудить фильм «Аритмия», где Ирина исполнила одну из главных ролей.

«Аритмия» участвовала в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взяла Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Картина также завоевала несколько наград на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Уральском фестивале российского кино, Международном кинофестивале в Чикаго. Кроме того, ленту наградили премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Начало кинопоказа и последующего обсуждения в 19:00.

Мероприятие состоится в Большом зале «Октавы» (ул. Каминского, д. 24).

Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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