2019-03-29T09:50:19+03:00
Спорт

В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо

В соревнованиях примут участие около 300 дзюдоистов из 20 стран Европы
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30-31 марта в Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в нашем регионе уже в третий раз.

В них примут участие около 300 дзюдоистов из 20 стран Европы.

Помимо сборной России в турнире выступит сборная Тульской области.

Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» (г. Тула, пр. Ленина, д.87) с 10:00 до 18:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой "Фольксваген" лоб в лоб столкнулся с "ВАЗом"
В Туле пройдет встреча с актрисой Ириной Горбачевой и показ фильма "Аритмия"
В Привокзальном округе удалили аварийные деревья
В тульских школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей
На Одоевском шоссе в Туле столкнулись легковушка и микроавтобус
Погода в Туле 29 марта: сильный ветер и до +6 градусов
В новом Центре художественной гимнастики проходят межрегиональные соревнования
В Туле продолжаются работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог
В Туле предлагают вернуть вытрезвители
«Ростелеком» помог тульским школьникам подготовиться к участию во всероссийском форуме «Наставник»
Юрий Цкипури: День Победы должен быть ознаменован яркими впечатлениями
29 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В деревне Ржавец-2 загорелось кирпичное строение
За сутки уровень Упы и Воронки в Туле снизился на 10 см
В Тульскую область прибыли работать 104 молодых врача
Вытащил из пакета: туляк обокрал тулячку на остановке
"Верните, мы ошиблись": невнимательная тулячка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
Туляк, попавшийся на краже госномера с авто, причастен к еще семи кражам
На Карпова в Туле иномарка сбила мужчину
Под Тулой "МАЗ" сбил ребенка и протаранил три авто
В Центральном округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
В Туле осудили вора-сладкоежку
Туляки принимают участие в Петербургском международном образовательном форуме
Тульские коммунальщики проводят мойку тротуаров
ДТП на автодороге "Щекино-Тула": пострадали люди
В поселке Товарковский загорелось заброшенное здание