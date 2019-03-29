В Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо
В соревнованиях примут участие около 300 дзюдоистов из 20 стран Европы
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30-31 марта в Туле пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут в нашем регионе уже в третий раз.
В них примут участие около 300 дзюдоистов из 20 стран Европы.
Помимо сборной России в турнире выступит сборная Тульской области.
Соревнования будут проходить в легкоатлетическом манеже Центрального стадиона ООО ФК «Арсенал» (г. Тула, пр. Ленина, д.87) с 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU