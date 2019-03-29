В тульских школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-29T09:40:21+03:00

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В общеобразовательных организациях Тулы будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Цель проекта – доступ к современным общеобразовательным программа цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.

В муниципальном образовании город Тула центры будут созданы на базе:

- МБОУ «Центр образования № 28», расположенном в пос. Плеханово;

- МБОУ «Центр образования № 48», находящемся в поселке Прилепы;

- МБОУ «Центр образования № 49», объединившем общеобразовательные учреждения поселков Октябрьский, Рождественский, сел Архангельское, Слободка.

ИСТОЧНИК KP.RU