В тульских школах будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей
В общеобразовательных организациях Тулы будут созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
Цель проекта – доступ к современным общеобразовательным программа цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей для детей, проживающих в сельской местности и малых городах.
В муниципальном образовании город Тула центры будут созданы на базе:
- МБОУ «Центр образования № 28», расположенном в пос. Плеханово;
- МБОУ «Центр образования № 48», находящемся в поселке Прилепы;
- МБОУ «Центр образования № 49», объединившем общеобразовательные учреждения поселков Октябрьский, Рождественский, сел Архангельское, Слободка.
ИСТОЧНИК KP.RU