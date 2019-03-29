2019-03-29T09:18:17+03:00
Происшествия

На Одоевском шоссе в Туле столкнулись легковушка и микроавтобус

Есть пострадавший
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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29 марта 2019 года в 08:00 на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП.

Столкнулись легковушка "Хендай Солярис" и микроавтобус "Пежо Боксер".

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.

Подробности выясняются.

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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