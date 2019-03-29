На Одоевском шоссе в Туле столкнулись легковушка и микроавтобус
Есть пострадавший
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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29 марта 2019 года в 08:00 на Одоевском шоссе в Туле произошло ДТП.
Столкнулись легковушка "Хендай Солярис" и микроавтобус "Пежо Боксер".
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
По данным регионального МЧС, в автоаварии пострадал человек.
Подробности выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU