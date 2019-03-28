Погода в Туле 29 марта: сильный ветер и до +6 градусов

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-28T17:46:01+03:00

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29 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Синоптики обещают ночью небольшой снег, днем небольшие осадки - дождь, снег (по данным сайта Метеоинфо – 2,6 мм за сутки).

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер западной четверти с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -6…-1°оС, днем +1…+6°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м., во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU