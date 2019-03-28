В новом Центре художественной гимнастики проходят межрегиональные соревнования

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-28T17:33:44+03:00

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Новый Центр художественной гимнастики в тульском принимает первые крупные соревнования. 28 - 30 марта здесь проходят межрегиональные соревнования по художественной гимнастике.

В состязаниях принимают участие более 450 спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет из Москвы, Тулы, Пскова, Твери, Калуги, Обнинска, Орла и др.

Соревноваться гимнастки будут как в личном первенстве, так и групповых занятиях.

Отметим, что новый Центр оснащен по последним технологиям – закуплено дорогостоящее оборудование, уложен профессиональный паркет, немецкие гимнастические ковры, установлено современное освещение, пожарная сигнализация, вентиляция. Помимо двух залов для тренировок и соревнований есть зал хореографии и разминочный зал, где расположены станки, большие зеркала, пианино. Предусмотрены комфортные кабинеты для персонала. Также для спортсменок оборудованы душевые, раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU