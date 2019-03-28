В новом Центре художественной гимнастики проходят межрегиональные соревнования
Новый Центр художественной гимнастики в тульском принимает первые крупные соревнования. 28 - 30 марта здесь проходят межрегиональные соревнования по художественной гимнастике.
В состязаниях принимают участие более 450 спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет из Москвы, Тулы, Пскова, Твери, Калуги, Обнинска, Орла и др.
Соревноваться гимнастки будут как в личном первенстве, так и групповых занятиях.
Отметим, что новый Центр оснащен по последним технологиям – закуплено дорогостоящее оборудование, уложен профессиональный паркет, немецкие гимнастические ковры, установлено современное освещение, пожарная сигнализация, вентиляция. Помимо двух залов для тренировок и соревнований есть зал хореографии и разминочный зал, где расположены станки, большие зеркала, пианино. Предусмотрены комфортные кабинеты для персонала. Также для спортсменок оборудованы душевые, раздевалки.
ИСТОЧНИК KP.RU