2019-03-28T17:33:44+03:00
Спорт

В новом Центре художественной гимнастики проходят межрегиональные соревнования

В соревнованиях принимают участие более 450 спортсменок
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
Изменить размер текста:

Новый Центр художественной гимнастики в тульском принимает первые крупные соревнования. 28 - 30 марта здесь проходят межрегиональные соревнования по художественной гимнастике.

В состязаниях принимают участие более 450 спортсменок в возрасте от 6 до 16 лет из Москвы, Тулы, Пскова, Твери, Калуги, Обнинска, Орла и др.

Соревноваться гимнастки будут как в личном первенстве, так и групповых занятиях.

Отметим, что новый Центр оснащен по последним технологиям – закуплено дорогостоящее оборудование, уложен профессиональный паркет, немецкие гимнастические ковры, установлено современное освещение, пожарная сигнализация, вентиляция. Помимо двух залов для тренировок и соревнований есть зал хореографии и разминочный зал, где расположены станки, большие зеркала, пианино. Предусмотрены комфортные кабинеты для персонала. Также для спортсменок оборудованы душевые, раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 29 марта: сильный ветер и до +6 градусов
В Туле продолжаются работы по аварийно-восстановительному ремонту дорог
В Туле предлагают вернуть вытрезвители
«Ростелеком» помог тульским школьникам подготовиться к участию во всероссийском форуме «Наставник»
Юрий Цкипури: День Победы должен быть ознаменован яркими впечатлениями
29 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В деревне Ржавец-2 загорелось кирпичное строение
За сутки уровень Упы и Воронки в Туле снизился на 10 см
В Тульскую область прибыли работать 104 молодых врача
Вытащил из пакета: туляк обокрал тулячку на остановке
"Верните, мы ошиблись": невнимательная тулячка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
Туляк, попавшийся на краже госномера с авто, причастен к еще семи кражам
На Карпова в Туле иномарка сбила мужчину
Под Тулой "МАЗ" сбил ребенка и протаранил три авто
В Центральном округе Тулы прошли рейды по борьбе с незаконной торговлей
В Туле осудили вора-сладкоежку
Туляки принимают участие в Петербургском международном образовательном форуме
Тульские коммунальщики проводят мойку тротуаров
ДТП на автодороге "Щекино-Тула": пострадали люди
В поселке Товарковский загорелось заброшенное здание