В Туле предлагают вернуть вытрезвители
Фото: Алексей ФОКИН
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Начальник регионального УМВД Сергей Галкин предложил возродить вытрезвители в Тульской области.
По словам руководителя силового ведомства, борьба с пьянством не ограничивается изъятием и уничтожением поддельного алкоголя.
Также Сергей Галкин подчеркнул, что за 2018 год с улиц оружейной столицы правоохранители подобрали и отправили в медучреждения более 1000 человек, находившихся в нетрезвом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU