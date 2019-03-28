2019-03-28T16:56:43+03:00
Общество

В Туле предлагают вернуть вытрезвители

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Начальник регионального УМВД Сергей Галкин предложил возродить вытрезвители в Тульской области.

По словам руководителя силового ведомства, борьба с пьянством не ограничивается изъятием и уничтожением поддельного алкоголя.

Также Сергей Галкин подчеркнул, что за 2018 год с улиц оружейной столицы правоохранители подобрали и отправили в медучреждения более 1000 человек, находившихся в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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