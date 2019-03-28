«Ростелеком» помог тульским школьникам подготовиться к участию во всероссийском форуме «Наставник»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-28T16:46:46+03:00

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В рамках стратегической инициативы «Кадры будущего для региона» в Туле 22 марта состоялся отборочный этап проектов участников. Работа тульских старшеклассников «TulaGO! CityGo!», подготовленная при поддержке наставников «Ростелекома», вышла в финал и теперь представит Тульский регион на Втором Всероссийском форуме «Наставник», который пройдет в Москве, в апреле этого года.

С августа 2018 года, на протяжении всего этапа индивидуальных образовательных траекторий, специалисты «Ростелекома» помогали участникам в подготовке проекта в сфере информационных технологий. В ходе стажировки старшеклассников ведущий цифровой провайдер организовал площадку для работы над проектами на базе Тульского филиала.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания поддерживает образовательные проекты, направленные на

развитие профессиональных навыков молодежи, информационных технологий. Наставники от «Ростелекома» помогли ребятам не только расширить свой кругозор, но и дополнить знания практическим опытом. В итоге, разработанный при нашей поддержке проект, признан одним из лучших.

Надеемся, что это достижение мотивирует ребят на дальнейшее активное участие в инициативах, направленных на развитие нашего региона». Всего на отборочный тур тульские школьники подали 17 проектов различной направленности: высокие технологии, экология, медицина, культура, образование и наука, медиакоммуникации и привлекательность региона.

В состав экспертной комиссии вошли представители министерства образования Тульской области, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», министерства молодежной политики Тульской области, министерства внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области, министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области.

Тульская область – один из шести российских регионов, где стартовал пилот федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Кадры будущего для регионов». Одна из важных задач проекта – поддержка и развитие талантливых детей и молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU