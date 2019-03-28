2019-03-28T16:39:14+03:00
Общество

Юрий Цкипури: День Победы должен быть ознаменован яркими впечатлениями

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле озвучили план основных мероприятий и торжеств, которые пройдут 9 Мая в оружейной столице.

– Для всех туляков подготовка и празднование Дня Победы – это знаковое и серьезное событие. Это праздник, объединяющий людей разных поколений. Организационные работы по проведению 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне идут в Туле полным ходом. Наша общая задача – сделать так, чтобы к 9 Мая город выглядел торжественно, чтобы без лишних слов было понятно: туляки гордятся памятью о великом подвиге советского народа. Уверен, что каждый житель города-героя Тулы выберет для себя самые интересные мероприятия. День Победы должен быть ознаменован яркими впечатлениями для всех горожан. Праздник должен прийти в каждый дом, в каждую семью», – прокомментировал Глава города Тулы Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU

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