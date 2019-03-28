2019-03-28T16:29:14+03:00
Происшествия

В деревне Ржавец-2 загорелось кирпичное строение

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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28 марта 2019 года, в 08:39 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном строении, расположенном по адресу: Суворовский район, д. Ржавец-2.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-60 и ПЧ-41.

Пламя удалось погасить за 4 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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