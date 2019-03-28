В деревне Ржавец-2 загорелось кирпичное строение
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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28 марта 2019 года, в 08:39 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном строении, расположенном по адресу: Суворовский район, д. Ржавец-2.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-60 и ПЧ-41.
Пламя удалось погасить за 4 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU