2019-03-28T14:14:01+03:00
Общество

За сутки уровень Упы и Воронки в Туле снизился на 10 см

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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По данным МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы», по состоянию на 28 марта уровень реки Упы и Воронки за сутки снизился на 10 см.

В настоящее время главным управлением администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Тулы проводятся мероприятия по расчистке речных заторов.

Русло Хомутовского ручья расчищается в рамках подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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