В Тульскую область прибыли работать 104 молодых врача

СЕГОДНЯ 14:10 2019-03-28T14:10:45+03:00

Они приехали в регион в 2018 году в рамках программы «Развитие здравоохранения Тульской области»

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В регионе продолжается реализация программы «Развитие здравоохранения Тульской области», которая разработана и действует по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

Ее главная цель - привлечение медицинских кадров для работы в государственных учреждениях здравоохранения. Одно из важных направлений программы - обеспечение медицинских работников жильем.

В прошлом году программа позволила привлечь 311 врачей, из них 104 – молодые специалисты. За 2018 год по программе «Земский доктор» привлечено для работы на селе 39 врачей (а всего с начала действия программы – 300 врачей) и 6 фельдшеров.

С 2014 года за счет средств бюджета Тульской области приобретено 26 квартир, еще 3 квартиры переданы из Министерства обороны РФ.

Кроме того, 9 двухкомнатных квартир в 2018 году были переданы работникам новых ФАПов. Проект фельдшерско-акушерского пункта, предусматривающий служебное и жилое помещения в одном доме, позволяет не просто привлекать молодых специалистов для работы на селе в труднодоступных районах области, но и сразу обеспечивать их жильем.

ИСТОЧНИК KP.RU