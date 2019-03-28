Вытащил из пакета: туляк обокрал тулячку на остановке
Инцидент произошел в тульском Заречье
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В Туле полицейскими пойман подозреваемый в краже.
Как выяснилось, в утреннее время мужчина воспользовался невнимательностью женщины на остановке общественного транспорта в Заречье и вытащил из ее пакета кошелек.
Ущерб составил более 5 тысяч рублей.
- Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленника, сейчас проводятся мероприятия по определению всех деталей его противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU