Вытащил из пакета: туляк обокрал тулячку на остановке

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-28T12:05:52+03:00

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В Туле полицейскими пойман подозреваемый в краже.

Как выяснилось, в утреннее время мужчина воспользовался невнимательностью женщины на остановке общественного транспорта в Заречье и вытащил из ее пакета кошелек.

Ущерб составил более 5 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение злоумышленника, сейчас проводятся мероприятия по определению всех деталей его противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU