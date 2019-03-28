"Верните, мы ошиблись": невнимательная тулячка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-28T12:01:29+03:00

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Накануне жительница Тулы стала очередной жертвой телефонных мошенников.

Как выяснилось, ей на мобильный телефон пришло сообщение о якобы пополнении банковского счета.

После чего поступил звонок, и в разговоре женщине сообщили, что перевод осуществлен ошибочно, и попросили перевести деньги обратно.

Потерпевшая не проверила баланс, а также не заметила, что уведомление, пришедшее на телефон, не содержит данных, обязательных при подобной рассылке, и перевела якобы ошибочно полученные 102 тысяч рублей на указанный ей в телефонной беседе номер.

Только поднее тулячка обнаружила отсутствие собственных денег на карте, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители разыскивают мошенников.

- Полицейские напоминают о важности проверки всей информации о необходимости под различными предлогами направить ту или иную сумму. Требуется проверить соответствие полученных сведений реальности, посоветоваться с родственниками, знакомыми, соседями. Чаще всего, просят осуществить денежный перевод мошенники, и на стадии проверок это выясняется. Такие меры позволят не стать жертвами обмана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU