"Верните, мы ошиблись": невнимательная тулячка перевела мошенникам более 100 тысяч рублей
Накануне жительница Тулы стала очередной жертвой телефонных мошенников.
Как выяснилось, ей на мобильный телефон пришло сообщение о якобы пополнении банковского счета.
После чего поступил звонок, и в разговоре женщине сообщили, что перевод осуществлен ошибочно, и попросили перевести деньги обратно.
Потерпевшая не проверила баланс, а также не заметила, что уведомление, пришедшее на телефон, не содержит данных, обязательных при подобной рассылке, и перевела якобы ошибочно полученные 102 тысяч рублей на указанный ей в телефонной беседе номер.
Только поднее тулячка обнаружила отсутствие собственных денег на карте, поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
В настоящее время правоохранители разыскивают мошенников.
- Полицейские напоминают о важности проверки всей информации о необходимости под различными предлогами направить ту или иную сумму. Требуется проверить соответствие полученных сведений реальности, посоветоваться с родственниками, знакомыми, соседями. Чаще всего, просят осуществить денежный перевод мошенники, и на стадии проверок это выясняется. Такие меры позволят не стать жертвами обмана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU